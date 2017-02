FIL Cuba 2017: Michael D. Higgins presenta valiosa novela irlandesa

Por IRENE IZQUIERDO

Fotos: RAFAEL FERNÁNDEZ ROSELL

El presidente Irlanda, Michael D. Higgins, de visita oficial en Cuba, hizo la presentación de la edición cubana de la novela El Crimen del Estrella del Mar, de Joseph O´Connor, en uno de los acontecimientos más importantes de la XXVI Feria Internacional del Libro Cuba2017, en la sala Nicolás Guillén, de la Fortaleza de San calos de la Cabaña.

Asistieron Abel Prieto, ministro de Cultura de Cuba, Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, a la delegación oficial irlandesa que acompaña al Presidente irlandés, y otras personalidades del mundo de las letras, de Cuba y de otras naciones, que asisten a la Feria.

Es un placer –dijo Michael D. Higgins- estar en la Feria del Libro, en La Habana, y asistir a la presentación de la edición cubana del libro Star of the sea (El Crimen del Estrella del Mar), de nuestro querido autor Joseph O´Connor. También me satisface que otros autores irlandeses y personalidades ligadas a nuestro país, nos acompañen en el evento literario más importante de Cuba, y que su presencia profundice las relaciones culturales entre nuestros países.

“Algunos de esos escritores, más recientes, nos han narrado cientos de años de conexión entre nuestras historias y han continuado siendo así; es el caso de Los irlandeses olvidados en América Latina, cuya versión en español estará disponible próximamente, y otros libros, como La Isla que se atrevió, publicada en el año 2008, que nos cuenta la vida cubana desde la perspectiva de una familia que llega a Cuba y recorre las montañas, el mar, los pantanos…” precisó

En un paréntesis precisó que la noche precedente sostuvo un diálogo muy ameno con el ministro Abel Prieto, en el que, junto con el Presidente Raúl Castro, valoraron la importancia que tiene la cultura

“En mi opinión, El Crimen del Estrella del Mar es la primera novela irlandesa que se publica en Cuba, desde Ulises de James Joyce, y este hecho hace de hoy una gran ocasión, y es un elogio muy bien merecido para Joseph. Esperamos que haya muchas más traducciones en ambas direcciones”.

Desde su primera publicación, El Crimen… ha sido una novela muy aclamada internacionalmente; ha ganado numerosos premios, nacionales y extranjeros; ha sido el número uno en ventas, tanto en Inglaterra como en Irlanda, al tiempo que se ha publicado en varios idiomas.

Respecto al autor, el Señor Higgins expresó que hace seis años habló del honor que significaba que sus colegas lo reconocieran como una de las voces más importantes e irlandesa contemporánea. Hoy continúa siendo uno delos grandes diplomáticos irlandeses de la literatura, conocido en el extranjero y amado también en casa por la elegancia de su prosa y la disciplinada urgencia de sus temas.

“El Crimen… está ambientada en la época de la gran hambruna de Irlanda; el lector es llevado a bordo del buque de la hambruna, en un viaje de Irlanda hasta Nueva York, en un navío de 300 refugiados desesperados son colocados en diferentes posiciones de acuerdo a sus clases y circunstancias. Publicada por primera vez en el año 2004, atrajo la atención de muchos lectores hacia Joseph O´Connor como novelista y su carrera ha ido en ascenso.

“La gran hambruna de Irlanda de la década del 40 fue la catástrofe social más grande del siglo XIX europeo, y aunque la historiografía de ese período ha sido ampliamente explorada, sorprendentemente, se ha creado poca literatura, lo que se considera como un eslabón perdido en la tradición literaria irlandesa. El Crimen del Estrella del Mar es uno de los trabajos creativos más importantes en los años recientes.

“Al hacer una crónica de la vida, los orígenes y las motivaciones de sus personajes, que huyen de la devastación que causa el hambre y un sistema de explotación ya al borde del colapso –generador de una miseria absoluta que decide ignorar- El Crimen… nos entrega una confrontación desgarradora, valiente e imaginativa de una de los momentos más sombríos de nuestro pasado. Sin embargo, las víctimas y exiliados de la tragedia de la gran hambruna no fueron los creadores de la novela: fue un gran novelista, un novelista brillante”, afirmó.

Nota: O´Connor posee los premios Sunday Tribune/Hennessy First Fiction, New Irish Writer of the Year, Miramax Screenwriting Award y el In Dublin Magazine Award a la major obra de teatro irlandesa. El crimen del Estrella del Mar ha recibido diversos galardones internacionales.