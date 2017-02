Más de los escándalos del Oscar 2017

En tanto Irán reitera críticas a Donald Trump al alabar la entrega del Oscar a ‘El Vendedor’, la portavoz de la Cancillería rusa recuerda que ella misma propuso el año pasado que se le diera una de las famosas estatuillas a los Cascos Blancos por un video, que resultó ser todo un montaje, para aparentar que la organización ‘salva’ supuestamente a miles de inocentes en Siria.

En cuanto a la escena surrealista, que dejó boquiabiertos a los espectadores, con la entrega equivocada del premio, originó al momento todo un torrente de comentarios y burlas que inundaron las redes sociales. Algunos incluso ironizaron con la posibilidad de que Rusia estuviera detrás de todo el embrollo.

No ha fatado también la sospecha de que detrás del escándalo esté tazmbién una supuesta venganza de leonardo DiCarpio, y tampoco faltan lecciones que debieran sacarse de todo el entuerto, para que en el futuro no se comentan errores tan garrafales.

Veamos con más detalles algunas de estas reacciones.

Irán reitera críticas a Donald Trump al alabar Oscar a ‘El Vendedor’

Teherán, 27 feb.- Irán recibió hoy el Oscar ganado por el realizador Asghar Farhadi con ”The Salesman” (El vendedor) como otro triunfo de su cinematografía y una ocasión para arremeter contra la política migratoria del presidente norteamericano, Donald Trump.

Además de la prensa especializada, todos los espacios noticiosos -impresos, radiales, televisivos y digitales- se hicieron eco del premio que la Academia de Hollywood concedió este lunes (domingo en Los Ángeles) a la Mejor Película Extranjera, pero sobre todo resaltaron el mensaje de Farhadi.

El director persa explicó que su ausencia en la ceremonia fue ‘por respeto al pueblo de mi país y de aquellas otras seis naciones que han sido irrespetados por la ley inhumana que prohíbe la entrada de inmigrantes a Estados Unidos’, en alusión a una reciente y controversial decisión de Trump.

A partir de una disposición del nuevo inquilino de la Casa Blanca, Estados Unidos decretó un veto de visado para ciudadanos de Irán y otros seis países predominantemente musulmanes, lo cual desató críticas generalizadas de organismos de derechos humanos, activistas sociales y círculos religiosos.

“Dividir el mundo en las categorías de ‘nosotros’ y ‘nuestros enemigos’ crea temor”, expresó Farhadi, quien ya obtuvo una estatuilla dorada en 2012 en la misma categoría por su cinta ‘Nader y Simín, una separación’ (2011).

Su mensaje fue leído al público por dos iraníes-estadounidenses que representaron al realizador en la 89 edición de los Oscars, a saber, Anousheh Ansari, la primera mujer ingeniera turista espacial, y el profesor Firouz Naderi, exdirector de Explotación de Sistemas Solares de la NASA.

Farhadi agregó que la postura de la nueva administración republicana estadounidense es ‘una deshonesta justificación para la agresión y la guerra. Esas guerras impiden la democracia y los derechos humanos en países que han sido las propias víctimas de la agresión’.

‘Los realizadores de cine pueden voltear sus cámaras para filmar cualidades humanas compartidas y romper estereotipos de varias nacionalidades y religiones. Ellos crean empatía entre nosotros y los otros. Una empatía que necesitamos hoy más que nunca’, recalcó en la misiva.

Entretanto, fuentes en Teherán valoraron de alto honor el segundo lauro para la cinematografía iraní, en particular para Farhadi, pero enaltecieron su posición anunciada el 29 de enero pasado de rehusar viajar a Hollywood, incluso si se le concedía una excepción a la orden presidencial.

Mientras el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, mostró orgullo por el Oscar y la posición del director de cine, el expresidente Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) publicó una carta abierta a Trump recriminándole la política migratoria, el intervencionismo en Medio Oriente y el trato a las mujeres.

‘La presencia y el esfuerzo constructivo de la élite y científicos de diferentes naciones, incluida la población de más de un millón de mis compatriotas iraníes, ha tenido gran rol en el desarrollo de Estados Unidos … el Estados Unidos contemporáneo pertenece a todas las naciones’, opinó.

Moscú, sobre el Oscar a ‘Cascos Blancos’: “Se está cumpliendo la profecía de la Cancillería rusa”

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, se ha referido en su página oficial de Facebook a la entrega del premio Oscar al mejor corto documental a la película ‘White Helmets’ (‘Cascos Blancos’) sobre la organización de rescatistas voluntarios en Siria.

Zajárova ha recordado a sus seguidores que en noviembre de 2016 ella propuso la concesión del Oscar a la organización por un video que resultó ser un montaje y en que los ‘Cascos Blancos’ supuestamente salvaban a miles de personas inocentes en Siria.

El 30 de noviembre de 2016 durante la sesión informativa de la portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores dijimos: los ‘Cascos Blancos han sido nominados este año para el Premio Nobel de la Paz. Estas personas afirman que salvan miles de vidas, pero en lugar de eso hacen montajes de videos y no dudan en exponer sus obras en Internet. ¿Es estupidez, una rutina diaria, una ambición malsana? ¿Cuántas escenificaciones más como estas fueron filmadas? Por desgracia, es poco probable que sepamos cuántas de ellas fueron dadas por videos reales y por pruebas. Este video no solo muestra la moral y el extraño comportamiento de los autores. Se puede considerar un modelo de cómo los Cascos Blancos pueden imitar la tragedia con facilidad y naturalidad. Según su dominio de la escenificación, se los puede proponer con seguridad no para el Premio Nobel, sino para el Oscar’.

