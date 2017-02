Otra vez entre polémicas la ceremonia de los Premios Oscar

Los Ángeles, 26 feb (PL)

Varios profesionales del cine y la actuación han lanzado duras críticas contra el presidente Donald Trump y a pocas horas de la ceremonia, los directores de las películas nominadas a la mejor cinta extranjera desaprobaron el clima de fanatismo y nacionalismo que, a su juicio, ven en este y otros países.

En un comunicado conjunto, el iraní Asghar Farhadi, el danés Martin Zandvliet, el sueco Hannes Holm, la alemana Maren Ade y los australianos Martin Butler y Bentley Dean criticaron a los líderes políticos por fomentar diferencias entre los seres humanos.

Independientemente de quién gane el galardón de la estadounidense Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en dicho segmento, los cineastas se negaron a pensar en términos de fronteras.

La La Land acapara este año el mayor número de nominaciones a los lauros (14), luego de convertirse en la más premiada de la historia de los Globo de Oro.

El filme del joven Damien Chazelle opta por la estatuilla dorada en las categorías de Mejor película, Actor Principal, Actriz Principal, Dirección, Banda Sonora Original, Guión, Dirección de Arte, Edición, Efectos de Sonido, Diseño de Vestuario, Fotografía y Canción Original, entre otras.

De esta manera, el musical realizado como homenaje a la época de oro del género en Estados Unidos empató el récord de nominaciones compartido hasta 2017 por All About Eve y Titanic.

También en la categoría más ambicionada -la de Mejor película- competen Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion, Manchester By The Sea y Moonlight.

Los nominados en el apartado de Mejor director son Chazelle por La La Land, Denis Villeneuve por Arrival, Mel Gibson por Hacksaw Ridge, Kenneth Lonergan por Manchester by the Sea y Barry Jenkins por Moonlinght.

Mientras, en las categorías de actuación se disputarán el lauro Emma Stone (La La Land), Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie) y Meryl Streep (Florence Foster Jenkins), está ultima candidata por vigésima ocasión.

Por la parte masculina, optan Ryan Gosling (La La Land), Casey Affleck (Manchester by the Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) y Denzel Washington (Fences).

A man called ove, Land of mine, The Salesman, Tanna y Tonni Edrmann rivalizan en el apartado de mejor largometraje en lengua no inglesa.

La ceremonia de la 89 edición de los Oscar en el Teatro Dolby será conducida por el comediante Jimmy Kimmel, quien suele arremeter contra Trump en su show televisivo.

Coincidentemente, mientras se desarrolla la gala, el mandatario estadounidense ofrecerá su primera fiesta en la Casa Blanca: el Baile de Gobernadores.