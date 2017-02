Vuelven a unirse Ringo Starr y Paul McCartney

Londres, 20 feb (PL) Las dos únicas leyendas vivas de The Beatles, Ringo Starr y Paul McCartney volvieron a colaborar juntos en un tema y estremecen hoy las redes sociales con sus fotos en la sesiones de grabación.

Este fin de semana, el exbatería de los Fab Four llamó al autor de Yesterday para que lo acompañara en uno de las canciones de su nuevo disco.

Por primera vez en siete años regresan al trabajo en conjunto, como lo hacían cuando formaban parte de la mítica banda de Liverpool.

Starr difundió por medio de su cuenta en Twitter varias fotos donde puede vérseles unidos y sonrientes. ‘Gracias por venir, colega, y por tocar. Gran bajo. Te quiero. Paz y amor’, escribió.

También acompañaron al baterista en la sesión el guitarrista Joe Walsh, quien formó parte del grupo Eagles, y aparece muy animado en una imagen junto a McCarntey y Starr.

En 2010, los dos exBeatles colaboraron en el CD Y Not, de Starr. McCartney tocó el bajo en el tema Peace Dream y cantó en Walk with you.

Aunque tras su separación de The Beatles, Starr ha publicado casi una veintena de discos en solitario y logró colar varios temas en listas de éxitos, es usual oírle decir que ‘extraña mucho a sus compañeros de banda a quienes quería como hermanos’.

Si bien compuso Don’t pass me by en 1963, debió esperar hasta el White album de 1968 para convencer al resto del grupo británico de incluirlo en un fonograma. La producción Abbey Road (1969) contiene otra canción creada por el baterista y titulada Octopus’s garden.

Solo esas dos piezas tienen la firma en solitario de Ringo Starr en su paso por The Beatles, aunque hay temas donde aparece en coautoría junto a otros integrantes.

Según Paul McCartney, cuando Ringo sustituyó en 1962 a Pete Best en la batería, sorprendió a todos y ese fue el verdadero inicio de The Beatles, una de las bandas más influyentes en la historia de la música.