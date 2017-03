Alumnos de Escuela Internacional de Cine aprenden en la serranía

Por MAITÉ RIZO CEDEÑO

Alumnos de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) y el colectivo de la Televisión Serrana (TVS), radicada en la serranía de Granma, realizan desde ayer y hasta el 13 de abril un ejercicio académico, denominado One to one.

Este tipo de intercambios comenzó hace más de20 años y tiene como escenario a la Sierra Maestra, participan ocho estudiantes de la Cátedra de Documentales provenientes de Cuba, Brasil, Estados Unidos, Mozambique y Alemania.

Durante el mes de práctica y aprendizaje cada uno de los alumnos se desempeña como director, guionista y fotógrafo de su documental, proceso que favorece el progreso de sus habilidades y la relación entre el creador y los personajes del audiovisual.

Los estudiantes tienen la asesoría de reconocidos artistas, incluidos Marcel Beltrán y Juliana Fanjul como asesores de dirección, Juan Manuel López en la especialidad de sonido, y Luis Guevara Polanco en fotografía.

Entre las obras más reconocidas surgidas en el One to one, están Pucha Vida, El ojo ajeno y Duelo, esta última una de las más recientes, todas imbuidas en el modo de vida en el campo cubano, las tradiciones, la rutina y los sueños de los pobladores de la Sierra Maestra.

Otro de los materiales más exitosos nacidos de la colaboración entre la EICTV y el proyecto audiovisual comunitario TVS, es José Manuel, la mula y el televisor, de la francesa Elsa Cornevín, el cual alcanzó el premio al mejor cortometraje latinoamericano en el Tercer Festival de la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina.

La Televisión Serrana, institución fundada por Daniel Diez en 1993, es un proyecto audiovisual comunitario que tiene siempre las puertas abiertas para los amantes del audiovisual en Cuba y otros países, y tiene una reconocida labor en la preservación de la memoria, la protección del medio ambiente y las tradiciones de los campesinos.

Su sede está en la comunidad de San Pablo de Yao, en la serranía del municipio de Buey Arriba, aunque sus realizadores se trasladan con frecuencia a otros lugares montañosos del oriente cubano para reflejar sus costumbres y modos de vida.