Cartelera de la TV Cubana

03:30PM PENSANDO EN 3D BESTIAS FANTÁSTICAS Y DÓNDE ENCONTRARLAS Fantastic Beasts and Where to Find Them. Título original 2016 / 140 min. / Reino Unido / Avent. fant. / subt. esp. / est. Director: David Yates Reparto: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller, Colin Farrell, Samantha Morton, Jon Voight, Gemma Chan, Carmen Ejogo, Ron Perlman, Christine Marzano, Dan Fogler, Alison Sudol, Jenn Murray, Elizabeth Moynihan, Faith Wood-Blagrove, Denis Khoroshko, Zoe Kravitz Sinopsis: Adaptación del libro homónimo de J. K. Rowling, un spin-off que amplía el mundo de la saga Harry Potter desde el punto de vista de Newt Scamander, un mago a quien le encargan escribir un libro sobre seres fantásticos. Se ambientará setenta años antes de lo narrado en las películas del joven mago Harry.