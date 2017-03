Cartelera de la TV Cubana

11:08PM MULTICINE UN CASO DE ASESINATO (A Kind of Murder) EEUU. / Thriller / 2016 / T: 1: 35 / ESTRENO Dir: Andy Goddard Guión: Susan Boyd (Novela: Patricia Highsmith) Int: Patrick Wilson, Haley Bennett, Jessica Biel, Vincent Kartheiser Sinopsis: Nueva York, años 60. Walter Stackhouse es un joven y prometedor abogado casado con Clara; viven en una bonita casa en un barrio residencial y parecen una pareja perfecta. Pero Clara ha ido aislando a Walter, y a veces da la impresión de que quiere más a su perro que a él. . . Un día asesinan a Helen Kimmel, una respetable mujer de clase media, y quizá el asesino sea su esposo. A partir de entonces Walter se obsesiona con el crimen y no deja de hacerse todo tipo de preguntas. Y entre las que se formula, dos que le arrastrarán al fondo de una trama criminal: ¿por qué no mirarse en ese asesinato, el espejo de sus deseos más ocultos? ¿Por qué no matar a Clara? T: 1. 30 RUTA: Editados / CINEMATOGRAFÍCOS / MULTICINE.