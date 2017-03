Cartelera de la TV Cubana

09:50PM CUANDO UNA MUJER Juegos peligrosos” Sinopsis: Una adolescente queda embarazada, la joven pareja se encuentra en la disyuntiva de cómo deben asumir este embarazo. 10. 05 HISTORIA DEL CINE “EL VENGADOR INVISIBLE” rating 6, 8% “And then there were none” título original “Diez negritos” título FILMAFFINITY Clasificación: R-2 Lenguaje de adultos. Violencia EE. UU. / Susp-Ficción / 1945 / Subt. esp. / Rep. / 1: 37: 13 Ints: Barry Fitzgerald, Walter Houston, Louis Hayward Director: René Clair Sinopsis: (Adaptación de la novela de Agatha Christie) . Un misterioso personaje invita a diez personas a pasar un fin de semana en una isla. Al arribar los invitados el anfitrión no está. En su lugar encuentran una cinta grabada que refiere un asesinato y los posibles sospechosos. Valor: se trabaja el contravalor de humanismo Temas: la venganza macabra de un crimen, que aplica el terror psicológico a los sospechosos implicados.