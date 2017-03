Cartelera de la TV Cubana

05:30PM CONEXIÓN ¿Así vistes, así vales? Sinopsis: Para muchos adolescentes vestir ropa “de marca” se ha convertido en un fin. ¿Qué ocurre cuando no es posible hacerlo? ¿Son menos, son inferiores? No se trata de dar la espalda a las tendencias actuales, ni de “no morir en el empeño” por seguir la moda. Aprender a llevar con arte y gracia aquello que tienen, además de estimular la creatividad y el buen gusto a la hora de crear su atuendo. Talento: Moreno Chembele. Temas: Que me perdone Dios Tú me descontrolas