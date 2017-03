Cartelera de la TV Cubana

09:15AM CINE DEL RECUERDO “UNA BUENA MUJER” TÍTULO POR GENERADOR Y CUBIERTA DVD RATING 6, 2 % “ A GOODWOMAN” TÍTULO ORIGINAL CLASIFICACIÓN: CA-5 LENGUAJE DE ADULTOS . G. B. / COM. ROMÁNTICA / FICCIÓN / 2004 / SUBT. ESP. / EST EN TV. SOPORTE DIGITAL EDITH / T: 1: 32 INTS: HELEN HUNT, SACARLETT JOHANSSON, MILENA VUKOTIC, STEPHEN CAMPBELL DIRECTOR: MIKE BARKER (Basado en la obra de teatro ¨El abanico de lady Windermere¨ de Oscar Wild) . Dos recién casados de la alta sociedad newyorkina pasan sus vacaciones en las costas francesas. Inesperadamente una mujer de mala reputación se interpone. Cuando Robert empieza a darle cheques, Meg y sus amigos sospechan que son amantes, pero todos se equivocan. . . Valores: humanismo, solidaridad Tema: en una sociedad regida por la doble moral, una mujer de conducta licenciosa demuestra su integridad con el dinero y el amor incondicional por su hija. COMPLETAMIENTO: 0: 25

02:00PM VALE LA PENA Convirtiendo situaciones en problemas Sinopsis: No toda diferencia es una contradicción. No toda contradicción es un conflicto. No todo conflicto es un antagonismo. Pero hay quienes parecen preferir que así sea.