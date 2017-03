Cartelera de la TV Cubana

09:15AM TELECINE CRUCERO EQUIVOCADO COMEDIA / ESTADOS UNIDOS / 2003 DIRECTOR: MORT NATHAN PROTAGONISTAS: CUBA GOODING JR. , HORATIO SANZ, VIVICA A. FOX, ROSELYN SANCHEZ, LIN SHAYE, VICTORIA SILVSTEDT, ROGER MOORE, WILL FERRELL Jerry, un hombre responsable que sueña con casarse, se queda devastado cuando su novia Felicia le abandona. Deprimido, con el corazón roto y embarcado en un crucero para gays, piensa que las cosas no pueden ir a peor. . . hasta que conoce a Gabriella, una sexy instructora de baile que también reniega del amor. Para su sorpresa, Jerry se enamora de ella, pero la confusión le sobrepasa cuando Felicia llega al barco, intentando recuperarle.

02:00PM CINE EN FAMILIA METEORO TÍTULO ORIGINAL: SPEED RACER 2008 / 129 MIN. / EST. UNIDOS / FICCIÓN. ACCIÓN. FANTÁSTICO DIRECTOR: ANDY WACHOWSKI, LANA WACHOWSKI, HERMANOS WACHOWSKI INT: EMILE HIRSCH, MATTHEW FOX, SUSAN SARANDON, JOHN GOODMAN, CHRISTINA RICCI, ROGER ALLAM, SCOTT PORTER, KICK GURRY, RAIN, PARK JOON HYUNG, NICHOLAS ELIA, MELISSA HOLROYD, ARIEL WINTER, CHRISTIAN OLIVER, PAULIE LITT, NAYO WALLACE, RALPH HERFORTH, HIROYUKI SANADA, NANYU, RICHARD ROUNDTREE, BENNOFÜRMANN, MELVIL POUPAUD, TOGO IGAWA, BEN MILES Basada en una popular serie de animación japonesa de los años sesenta, sigue las aventuras de Speed Racer (Emile Hirsch) , que parece haber nacido para conducir coches de carreras. Es un piloto agresivo y temerario. Su ídolo es su hermano, el legendario Rex Racer, muerto en un accidente durante una carrera. Speed apoya el negocio familiar automovilístico que dirige su padre (John Goodman) , el diseñador del potente bólido Mach 5. Cuando Speed rechaza una oferta muy lucrativa y tentadora de las Industrias Royalton, no sólo hace enfurecer al maniático dueño de la empresa (Roger Allam) , sino que, además, descubre un terrible secreto: algunas de las carreras más importantes están siendo manipuladas por unos desalmados empresarios. Si Speed no pilota para la escudería de Royalton, el Mach 5 no podrá nunca ganar una carrera. Si quiere salvar el negocio familiar y el deporte que ama, tendrá que ganarle la partida Royalton. Filme: Meteoro Complementos: Comentario del filme