Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS MOMO, UNA AVENTURA CONTRA RELOJ TÍTULO ORIGINAL: MOMO ALLA CONQUISTA DEL TEMPO 2001 / 80 MIN. / ITALIA / REP. / DOB. DIRECTOR: ENZO D’ALÒ REPARTO: ANIMATION GÉNERO: ANIMACIÓN. INFANTIL. AVENTURAS Momo es una niña tímida y cariñosa que ha encontrado nuevos amigos y una casa en medio de las ruinas de un antiguo anfiteatro. Pero un día, repentinamente, los Hombres Grises irrumpen en la ciudad, con el objetivo de robar el tiempo a la gente. Momo desearía impedírselo, pero no sabe como Estación Animados: La guardia del león en Bunga el sabio Estación Saber: Por qué pestañamos Estación Natura: Pequeñas maravillas de la gran naturaleza en Ingenieros forestales Estación Sorpresa: El número de Sergue Estación Había una vez: El caballito de dos nombres

12:00PM ENTRE LIBROS Editorial Capitán San Luis Sinopsis: La sub directora de la editorial, Martha Pon, nos hablará acerca del trabajo que ha desempeñado esta institución del libro en nuestro país a lo largo de más de 3 lustros. Con su trabajo y el apoyo de importantes figuras de la cultura como son: Roberto Fernández Retamar, Daniel Chavarría, Eduardo Heras León, entre otros muchos destacados escritores, así como figuras de las artes plásticas como Roberto Fabelo, Ernesto Rancaño, Flora Fong y músicos como Silvio Rodríguez y Frank Fernández, ha logrado atraer a un público joven. Además, mantiene puntos de venta en cada provincia, realiza Concursos Literarios, presentaciones de libros y audiovisuales que complementan su actividad editorial.