Cartelera de la TV Cubana

08:02AM ALGO PARA RECORDAR LA DIOSA ARRODILLADA MÉXICO / DRAMA / 1947 / T: 1: 47 / DIR: ROBERTO GAVALDÓN INT: MARÍA FÉLIX, ARTURO DE CÓRDOVA, ROSARIO GRANADOS El millonario Antonio obsequia a su esposa la estatua de una mujer desnuda como regalo de aniversario nupcial. La modelo que posó para la estatua es Raquel, amante de Antonio. Raquel exige a Antonio que se divorcie de su esposa y poco después ésta muere bajo circunstancias misteriosas. Antonio debe aceptar casarse con Raquel para que no se descubra que su esposa no falleció por causas naturales.

09:52AM DOMINGO EN CASA LEJOS DE UN FINAL FELIZ (NOT ANOTHER HAPPY ENDING) GRAN BRETAÑA / COMEDIA ROMÁNTICA / 2013 / T: 1: 42 / ESTRENO DIR: JOHN MCKAY INT: KAREN GILLAN, STANLEY WEBER, HENRY IAN CUSICK Tom Duvall, trabajador de una editorial, descubre que su único autor de éxito, Jane Lockhart no puede escribir cuando está feliz. Jane consiguió su primer éxito comercial pero ahora, con solo el último capítulo de la novela por terminar, se encuentra con un bloqueo que le impide escribir. No tiene ni idea de cómo acabar el relato lo que enfurece a su editor Tom. Su empresa sufre un desequilibrio financiero y la única salida para salvarla es el éxito de la próxima novela de Jane. Para acabar con ese desbloqueo Tom le hace la vida imposible. ¿Conseguirá terminar la novela con un final feliz para todos? T: 1. 42´