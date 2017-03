Cartelera de la TV Cubana

10:14AM CINEVISION MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES (MUCH ADO ABOUT NOTHING) REIN UNIDO / DRAMA / 1993 / T: 1: 50 / DIR: KENNETH BRANAGH GUIÓN: KENNETH BRANAGH (TEATRO: WILLIAM SHAKESPEARE) INT: KENNETH BRANAGH, EMMA THOMPSON, DENZEL WASHINGTON, ROBERT SEAN LEONARD Siglo XVII. Adaptación de una comedia de Shakespeare. El Príncipe Don Pedro de Aragón regresa victorioso de una batalla acompañado de su hermano bastardo Don Juan, de Benedicto y de Claudio, un joven florentino que ha sido colmado de honores por el gran valor mostrado en el campo de batalla. Son recibidos con gran regocijo por el caballero Leonato, que vive con su hija Hero y su sobrina Beatriz en una paradisíaca villa de la campiña siciliana. En el siglo XV, Sicilia formaba parte de la Corona de Aragón.