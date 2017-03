Cartelera de la TV Cubana

09:15AM CINE DEL RECUERDO “EL PADRE DE MIS HIJAS” TÍTULO POR GEN. RATING 6, 6 % “LE PÈRE DE MES ENFANTS ” TÍTULO ORIGINAL “THE FATHER OF MY CHILDREN ” TÍTULOMERCADOANGLÓFONO CLASIFICACIÓN: CA-3 LENGUAJE DE ADULTOS. VIOLENCIA FRANCIA / DRAMA / FICCIÓN / 2009 / SUBT. ESP. / EST. EN TV. SOPORTE DIGITAL EDITH / T: 1: 51: 56 INTS: LOUIS DO DE LANCQUESAING, CHIARA CASSELLI, ALICE GAUTIER, ALICE DE LANCQUESAING DIRECTOR Y GUIONISTA: MIA HANSWEN-LØVE Aparentemente la felicidad acompaña a Grégoire Cancel. Tiene una familia a la que ama y disfruta de su profesión como productor de cine, contando con una buena reputación. Sin embargo pocos saben que su prestigiosa casa productora ¨Moon Films¨ está al borde de la quiebra. Grégoire cae en la desesperación. Premios: 2009: Cannes: Premio Especial del Jurado (sección “Una Cierta Mirada”) 2009: Festival de Valladolid – Seminci: Sección oficial largometrajes a concurso 2009: Premios Lumiere: Mejor guión Valores: humanismo, responsabilidad Tema: import. de enfrentar y resistir los embates de la vida