Cartelera de la TV Cubana

09:15AM TELECINE BESTIAS FANTÁSTICAS Y DÓNDE ENCONTRARLAS FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM. TÍTULO ORIGINAL 2016 / 140 MIN. / REINO U. / AVENT. FANT. / SUBT. ESP. / EST. DIRECTOR: DAVID YATES INT: EDDIE REDMAYNE, KATHERINE WATERSTON, EZRA MILLER, COLIN FARRELL, SAMANTHA MORTON, JON VOIGHT, GEMMA CHAN, CARMEN EJOGO, RON PERLMAN, CHRISTINE MARZANO, DAN FOGLER, ALISON SUDOL, JENN MURRAY, ELIZABETH MOYNIHAN, FAITH WOOD-BLAGROVE, DENIS KHOROSHKO, ZOE KRAVITZ Adaptación del libro homónimo de J. K. Rowling, un spin-off que amplía el mundo de la saga Harry Potter desde el punto de vista de Newt Scamander, un mago a quien le encargan escribir un libro sobre seres fantásticos. Se ambientará setenta años antes de lo narrado en las películas del joven mago Harry. Valores: Tema: los magos y los seres fantásticos