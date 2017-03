Cartelera de la TV Cubana

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS 08: 30 FRIENDS CAP. 9 09: 15 TELECINE EL GRAN GOLPE Dodookdeul (The Thieves) . Título original 2012 / 135 min. / Corea del Sur / Thriller / subt. esp. / est Director: Choi Dong-hoon Reparto: Kim Yun-Seok, Kim Hye-Soo, Lee Jung-Jae, Jun Ji-hyun (AKA Gianna Jun) , Simon Yam, Kim Hae-Suk, Kim Soo-Hyun, Oh Dal-Su, Angelica Lee, Kwok Cheung Tsang, Shin Ha-Kyun, Joo Jin-Mo, Choi Deok-Mun, Chae Gook-Hee, Ye Soo-Jung Sinopsis: Taquillera cinta de acción sobre un sofisticado y espectacular robo de un grupo de ladrones. Cuando Popie y sus compinches viajan a Macao para hacer un trabajo, descubren que detrás del golpe está un antiguo socio de Popie. El plan es robar un diamante, la “Lágrima del sol”, que vale una fortuna. Lo malo es que ninguno sabe que cada uno tiene su propio plan. Valores: muestra consecuencias de no ser honesto, ni leal Tema: robo y atraco de diamante.