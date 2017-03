Cartelera de la TV Cubana

03:30PM PENSANDO EN 3D INESPERADO Unexpected. Título original Rating 5, 5 2015 / 85 min. / Est. Unid / com. Dram. / Cine ind. USA Subt. esp. / est. / soporte digital Director: Kris Swanberg Reparto: Cobie Smulders, Anders Holm, Gail Bean, Elizabeth McGovern, Michele Sweeney Abrams, Robyn Coffin, Carin Silkaitis, DuShon Monique Brown, Tim Mason Sinopsis: Cuando Samantha Abbott (Cobie Smulders) comienza a enseñar las ciencias el último semestre en un instituto de Chicago, se enfrenta a una noticia inesperada: está embarazada. Poco después, Samantha se entera de que una de sus alumnas favoritas, Jasmine, está en una situación similar. “Unexpected” sigue la manera en que las dos mujeres se embarcan en una amistad. Premios: 2015: Festival de Sundance: Sección oficial largometrajes a concurso Tema: en embarazo en dos momentos diferentes de la vida Valores: amistad y aceptación de las diferencias. Materiales: Fragmento de entrevista a Jack Reacher Video clip Manuel Carrasco Spot sobre la mujer Corto “Una mujer frente al espejo” Fragmento de Lucía Fragmento de Retrato de Teresa Fragmento de Cecilia Fragmento de Las Profecías de Amanda Corto “Atrapada” Animado “La oveja Shaun” Trailer de Inesperado Making of y video clip de “Mujer Bonita” de Paulina Rubio

VEN Y BÚSCAME (COME AND FIND ME) 2016 / 112 min / Reino Unido / Drama / EST DIR Zack Whedon INT Aaron Paul, Annabelle Wallis, Garret Dillahunt, Valerie Tian, Zachary Knighton, Terry Chen Sinopsis: Cuando su novia se pierde, David debe rastrear su paradero después de que se da cuenta que no es lo que ella pretendía ser.