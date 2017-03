Cartelera de la TV Cubana

06:31AM HOLA CHICO Tira: Little charms, Peztronauta.

10:10AM CINEVISION LA CASA DE LOS ESPIRITUS (The House of the Spirits) EEUU. -Alemania / Drama / 1993 / T: 2: 18 / Dir: Bille August Int: Jeremy Irons, Winona Ryder, Glenn Close, Meryl Streep, Antonio Banderas Sinopsis: (Basada en la novela de Isabel Allende) . Historia de los Trueba, una familia chilena de clase alta que, durante tres generaciones, vive los cambiantes acontecimientos de su país. Con su violento patriarca y sus mujeres clarividentes, la historia familiar se extiende desde finales del siglo XIX hasta el golpe de estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende en 1973. Obtuvo premios en el festival de cine de Baviera. Fue premiada en el festival de cine de Alemania y en el Golden Screen de Alemania.