Cartelera de la TV Cubana

41 – CINEMA JOVEN EL SORPRENDENTE HOMBRE-ARAÑA 2: LA AMENAZA DE ELECTRO (The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro) EEUU. / Fantástico / 2014 / T: 2: 22 / Dir: Marc Webb Int: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx Sinopsis: Peter Parker lleva una vida muy ocupada, compaginando su tiempo entre su papel como Spider-Man, acabando con los malos, y en el instituto con la persona a la que quiere, Gwen. Peter no ve el momento de graduarse. No ha olvidado la promesa que le hizo al padre de Gwen de protegerla, manteniéndose lejos de ella, pero es una promesa que simplemente no puede cumplir. Las cosas cambiarán para Peter cuando aparece un nuevo villano, Electro, y un viejo amigo, Harry Osborn, regresa, al tiempo que descubre nuevas pistas sobre su pasado. Premios: 2014: Premios Annie: Nominada a Mejores efectos animados T: Ruta: Editados / cinematográficos / cinema joven. 2. 06 FILMECITO Cigueñas Año: 2016 País: Estados Unidos Directores: Nicholas Stoller, Doug Sweetland Género: Animación, comedia, infantil, animales Sinopsis: En Montaña Cigüeña, viven las cigüeñas que hace tiempo enviaban bebés a los padres de todo el mundo. Ahora distribuyen los paquetes de una compañía mundial de Internet. Junior, la mejor cigüeña repartidora de la compañía, está a punto de conseguir un ascenso, pero accidentalmente activa la Máquina de Producción de Bebés y el resultado es una adorable niña ilegal. Para evitar que su jefe se entere, Junior y su amiga Tulip, el único ser humano de Montaña Cigüeña, se apresuran a entregar el bebé en un viaje salvaje que podría afectar a la integridad de más de una familia y restablecer la verdadera misión de las cigüeñas en el mundo.