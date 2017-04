Cartelera de la TV Cubana

07:00PM ENTRE CEROS Y UNOS PID-12328 T-12. 14 Drones (RP) Sinopsis: Programa que aborda el desarrollo de los VANT, vehículo aéreo no tripulado o dron, que son aeronaves que vuelan sin tripulación, en una primera etapa, este término aludía a aparatos básicamente de uso militar y con aspecto similar al de un avión, por lo que se extendió como alternativa al término procedente del inglés la expresión «avión no tripulado», que puede considerarse adecuada en muchos casos. No obstante, en los últimos tiempos han surgido otros vehículos que no guardan apenas semejanza con los aviones. Para ellos pueden emplearse expresiones más genéricas como «vehículos aéreos no tripulados» o «robots voladores», según los casos.