Cartelera de la TV Cubana

10:12AM CINEMAINDIO NO HAY NADIE COMO TÚ (KOI. . . MIL GAYA 2: KRRISH) (THERE’S NO ONE LIKE YOU) INDIA / MUSICAL FANTÁSTICO / 2006 / DIR: RAKESH ROSHAN INT: REKHA, HRITHIK ROSHAN, PRIYANKA CHOPRA Vestido con un elegante atuendo negro y el rostro cubierto con una máscara de aspecto sofisticado, corre como el viento, salta por encima de árboles y rascacielos, y lucha contra las fuerzas del mal con la ayuda de sus poderes sobrenaturales.