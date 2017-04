Cartelera de la TV Cubana

09:18AM CICLO JAPONES: DTOR. MAKOTO SHINKAI. El lugar de nuestra promesa The place promised in our early days Año: 2004 País: Japón Director: Makoto Shinkai Género: Ciencia Ficción, drama, militar, romance Sinopsis: Luego de la Segunda guerra mundial, en una historia alternativa, Japón ha sido dividido en dos partes y en una de las dos divisiones, existe una torre que asciende hasta las nubes. Takuya y Hiroki, quienes habitan en ese Japón dividido, son dos amigos que han decidido trabajar hasta el cansancio para construir un transporte aéreo para llegar hasta lo más alto de esa torre. Posteriormente, una niña de su clase llamada Sayuri -que tiene sueños con premoniciones-, luego de conocerlos y de enterarse del sueño que están persiguiendo ambos niños, les pide que le permita ir con ellos una vez terminen con el transporte. Años después, los tres jóvenes se han separado: Takuya ahora trabaja de manera independiente en un grupo de investigación de la famosa torre; Hiroki está cursando la preparatoria en un lugar apartado de la torre y la joven Sayuri ha estado dormida desde hace años. Ninguno de los dos ha cumplido aún la promesa, y se separaron desde que Sayuri desapareció de sus vidas para caer en su “eterno sueño”. Sin embargo, Hiroki aun piensa en Sayuri, tiene encuentros con ella por medio de sus sueños y revive en su mente la promesa que se hicieron años atrás.