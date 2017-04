Cartelera de la TV Cubana

09:00PM Cuidemos al amor. Serie “Encerrada en una jaula de oro” Sinopsis: Daniela decide vivir con Alberto, no solo porque le gusta, sino porque él vive lleno de comodidades, pero Alberto es un hombre muy explosivo; llegando a reaccionar con tratos de violencia física y psicológica hacia Daniela. Esta intenta soportar las reacciones de él, hasta que se recrudecen las mismas y llega a ser golpeada. Yamilé que es amiga de Daniela la viene alertando, pero hasta que Daniela no sufre este impacto no reacciona y decide entonces volver a su casa, donde viven su hermana y su sobrino y reorganizar así su vida personal y sentimental. Cap. 1: Me gusta vivir bien. Tema: Consecuencias negativas de la violencia psicológica en una pareja.