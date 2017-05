Los Ángeles, 1 may (PL) Luego de coronarse como el estreno más exitoso de la historia, la octava entrega cinematográfica de Rápido y Furioso exhibe hoy otro récord al sobrepasar los mil millones de dólares a escala global.

El metraje de acción, dirigido por F. Gary Gray, conservó el primer puesto en salas domésticas por tercera semana consecutiva, al tiempo que se convirtió en la segunda película de 2017 en rebasar la barrera del billón de dólares, por detrás de la adaptación del clásico de Disney, La Bella y la Bestia.

Solo 20 días después de su estreno y con la crítica dividida, el título vio crecer su consumo en cines de Estados Unidos y Canadá a 192,7 millones de dólares, mientras en el resto del mundo se contabilizaron 867,6 millones para un total de mil 060 millones, detalló el informe de la página especializada Box Office Mojo.

Producido y protagonizado por Vin Diesel, junto a los también actores Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Kurt Russel y Charlize Theron, el filme es considerado el estreno más ambicioso de Universal Pictures, lo cual lo llevó a convertirse en el quinto título de los estudios en alcanzar esa cifra.

Intitulada originalmente Fate of the Furious, la cinta debutó en 64 países en un mismo día, incluidos los mayores mercados, con la excepción de Japón, donde se presentó esta semana con la mejor apertura para una película de la franquicia en esa nación.

Mientras, la comedia How to be a Latin Lover -dirigida por Ken Marino y protagonizada por los mexicanos Salma Hayek y Eugenio Derbez- y el drama épico indio Baahubali 2: The Conclusion, ocuparon el segundo y tercer lugar de la taquilla en Norteamérica.

Con ingresos por encima de los 12 y los 10 millones de dólares respectivamente, ambos estrenos sorprendieron a pesar de que se exhibieron en poco más de mil 500 teatros combinados.