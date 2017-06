Cartelera de la TV Cubana

03:30PM PENSANDO EN 3D La Secundaria: Los peores años de mi vida. Título Middle School: The Worst Years of My Life. Título Original. 2016 / 91 min / Estados Unidos / Comedia / subtitulado al español / estreno. Director: Steve Carr Reparto: Lauren Graham, Griffin Gluck, Adam Pally, Isabela Moner, Rob Riggle, Efren Ramirez, Thomas Barbusca, Andrew Daly, Jacob Hopkins, Inder Kumar, Madeleine Stack, Angela Oh, Bethany Hartman, Patti Schellhaas, Jonah Bowling, Gemma Forbes Sinopsis: Rafe Katchadorian (Griffin Gluck) es un adolescente tímido pero con mucha imaginación y aspirante a artista, que comienza en un nuevo instituto, dirigido por el implacable director Dwight (Andy Daly) . (FILMAFFINITY)