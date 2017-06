Cartelera de la TV Cubana

08:02AM ALGO PARA RECORDAR QUIÉREME ANTES DE LOS TREINTA (If Lucy fell) EEUU. / Comedia romántica / 1996 / Dir: Eric Schaeffer Int: Sarah Jessica Parker, Eric Schaeffer, Ben Stiller Sinopsis: Lucy Ackerman es una terapeuta neoyorquina a punto de cumplir los 30 años. Eso significa que el pacto que hace tiempo selló con Joe, su mejor amigo y compañero de piso, deberá ser cumplido en menos de un mes: si a los 30 no han encontrado el verdadero amor, saltarán juntos desde el puente de Brooklyn.

09:53AM DOMINGO EN CASA EL NIÑERO (All Yours) EEUU. / Comedia romántica / 2016 / ESTRENO Dir: Monika Mitchell Int: Nicollette Sheridan, Dan Payne, Kiefer O’Reilly Sinopsiss: CassMcKay es una brillante abogada, viuda y madre de dos niños. Tiene que contratar a una niñera para que cuide sus hijos, así que se decide por su amigo Matt para que cuide a sus hijos en su ausencia. Sin embargo, Cass comienza a darse cuenta de que tal vez Matt sea el hombre que anda buscando para formar una familia de nuevo.11:41 CINEMA JOVEN GUARDIANES DE LA GALAXIA (Guardians of the Galaxy) EEUU. / Fantástico / 2014 / Dir: James Gunn Int: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel Sinopsis: El temerario aventurero Peter Quill es objeto de un implacable cazarrecompensas después de robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, un poderoso villano cuya ambición amenaza todo el universo. Para poder escapar del incansable Ronan, Quill se ve obligado a pactar una complicada tregua con un cuarteto de disparatados inadaptados: Rocket, un mapache armado con un rifle, Groot, un humanoide con forma de árbol, la letal y enigmática Gamora y el vengativo Draxthe Destroyer. Pero cuando Quill descubre el verdadero poder de la esfera, deberá hacer todo lo posible para derrotar a sus extravagantes rivales en un intento desesperado de salvar el destino de la galaxia. Premios 2014: Premios Oscar: Nominada a Mejores efectos visuales y maquillaje 2014: Premios BAFTA: 2 nominaciones incluyendo Efectos especiales visuales 2014: Satellite Awards: Nominada a Mejores efectos visuales 2014: Premios Annie: Nominada a Mejor animación en una película no animada 2014: Critics Choice Awards: Mejor película de acción y mejor maquillaje Katharina Schöde, Felix Fuchssteiner