Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TELECINE: YO ANTES DE TI RTX SUBT TÍTULO ORIGINAL: YOUBEFORE ME 2016 / 102 MIN / ESTADOS UNIDOS / DRAMA ROMÁNTICA DIRECTOR: THEA SHARROCK REPARTO: SAM CLAFLIN, EMILIA CLARKE, JANET MCTEER, CHARLES DANCE Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke) es una entusiasta, parlanchina, ingenua y alegre veinteañera que jamás ha salido de su pueblo, y que debe buscar urgentemente un trabajo para mantener a su familia. En su camino se cruza con la familia de Will Traynor (Sam Claflin) , un exitoso hombre de negocios que gusta del deporte de riesgo y que también creció en el mismo pueblo quien, tras sufrir un accidente de tránsito, queda tetrapléjico en silla de ruedas. Debido a su condición, este exaventurero ha caído en una profunda amargura, por lo que está cada vez más decidido a suicidarse. El trabajo de Lou será cuidar y animar a Will. Será entonces cuando la determinación, la dulzura y el optimismo de Lou harán que Will comprenda que la vida es algo que merece la pena vivir.