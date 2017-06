Cartelera de la TV Cubana

09:00AM CINE DEL AYER EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO (THE MAN WHO KNEW TOO MUCH) Título original The Man Who Knew Too Much Año 1956 Duración 120 min. País Estados Unidos Director Alfred Hitchcock Reparto James Stewart, Doris Day, Brenda de Banzie, Bernard Miles, Ralph Truman, Daniel Gélin, Mogens Wieth, Alan Mowbray, Hillary Brooke, Christopher Olsen, Reggie Nalder, Richard Wattis, Noel Willman, Alix Talton, Yves Brainville, Carolyn Jones Género Intriga | Espionaje. Secuestros / Desapariciones. Remake Sinopsis Una familia americana, compuesta por el doctor Ben Mac Kenna (James Stewart) , su mujer (Doris Day) y su hijo Hank, está pasando unas vacaciones en Marruecos. Tras la muerte de un espía en brazos de Ben, mientras visitaban el mercado de Marrakech, el matrimonio descubre que su hijo ha sido secuestrado. Sin saber en quién confiar, los Mac Kenna se ven envueltos en una angustiosa pesadilla que tiene que ver con una operación de espionaje internacional.