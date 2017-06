Cartelera de la TV Cubana

02:30AM Sin etiquetas TALENTO: Sara Pi, cantante y compositora española Tema: Summertime TALENTO: Pentatonix, agrupación vocal norteamericana Tema: Evolution of Music TALENTO: Luis Barbería&Sexto Sentido cantautor y la agrupación vocal femenina, respectivamente Tema: Tatuaje TALENTO: Jean Paul “Bluey” Maunick, guitarrista, cantante y productor británico Tema: Got to Let My Feelings Show TALENTO: Selah Sue, instrumentista, compositora y cantante belga Tema: Alone TALENTO: Seu Jorge, cantante, compositor y actor brasileño Tema: Burgesinha