Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TELECINE 17 OTRA VEZ RTX SUBT TÍTULO ORIGINAL: 17 AGAIN 2009 / 102 MIN / ESTADOS UNIDOS / COMEDIA DIRECTOR: BURR STEERS REPARTO: ZAC EFRON, MATTHEW PERRY, LESLIE MANN, THOMAS LENNON, STERLING KNIGHT, MICHELLE TRACHTENBERG Cuando Mike (Matthew Perry) llega a los 37 años y se da cuenta de que la vida no ha transcurrido por el camino del éxito que todos esperaban. Después de años vendiendo productos farmacéuticos no ha conseguido ascender en el trabajo, no tiene buena relación con sus dos hijos, en especial con Maggie (Michelle Trachtenberg) y se acaba de separar de Scarlet (Leslie Mann) , su encantadora mujer. Una tormentosa noche, Mike se encuentra al conserje de su instituto subido encima de la valla de un puente, pareciendo que se va a suicidar. Mike detiene su coche con intención de evitar que el hombre se tire. Al día siguiente Mike llega a casa de su íntimo amigo Ned (Thomas Lennon) y se da cuenta de que no es el mismo, algo ha cambiado y es que vuelve a ser el adolescente de 17 años que fue en el instituto (Zac Efron) .