Cartelera de la TV Cubana

02:30AM Sin Etiquetas TALENTO: Preservation Hall Jazz Band, agrupación originaria de New Orleans, Estados Unidos Tema: That’sit TALENTO: Jacob Collier, cantante, compositor, arreglista, multiinstrumentista y productor británico Tema: Don’tyouworryabout a thing TALENTO: Djavan, cantante y compositor brasilero Tema: Palco TALENTO: Maite Honteléy Alaín Péreztrompetista holandesa y multiinstrumentista cubano, respectivamente Tema: Qué bonito TALENTO: Nikki Yanofsky, estrella del jazz-pop canadiense Tema: Something new TALENTO: Fito Paez, reconocido cantautor argentino Tema: A rodar mi vida