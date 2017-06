Cartelera de la TV Cubana

BOB ESPONJA: UN HÉROE FUERA DEL AGUA TÍTULO ORIGINAL: THE SPONGE BOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER

09:00AM TREN DE MARAVILLAS BOB ESPONJA: UN HÉROE FUERA DEL AGUA TÍTULO ORIGINAL: THE SPONGE BOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER 2016 / 93 MIN / ESTADOS UNIDOS / COMEDIA INFANTIL DIRECTOR: PAUL TIBBITT REPARTO: ANIMATION, ANTONIO BANDERAS Bob Esponja emprende un viaje para recuperar una receta que ha robado un pirata. Estación cine: Bob esponja, un héroe fuera del agua Estación animados: La guarida del león la primera aventura Estación saber: ¿Por qué flotan los barcos? Estación natura: Las aves Estación sorpresa: El valle de las flores Estación música: Nana de los cocuyos