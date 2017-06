Cartelera de la TV Cubana

EL PADRE DE NUESTRO HIJO (HAVING YOU) (2013)

09:53AM DOMINGO EN CASA EL PADRE DE NUESTRO HIJO (HAVING YOU) (2013) REINO UNIDO / COMEDIA / 2014 / ESTRENO DIR: SAM HOARE INT: ANNA FRIEL, ROMOLA GARAI, ANDREW BUCHAN Jack ha logrado por fin proponerle matrimonio a Camile, su novia infértil, cuando su vida da un vuelco con la llegada de Ana, un amor de una noche que se le presenta con un niño de siete años (Isaac Andrews) .

05:10PM CINE DE AVENTURAS LOS ÚLTIMOS CABALLEROS (The Last Knights) EEUU. – Rep. Checa / Aventuras / 2014 / T: 1: 55: 00 / Dir: Kazuaki Kiriya Int: Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie Sinopsis: La historia gira en torno a una banda de guerreros que buscará venganza después de la muerte de su maestro a manos de un emperador corrupto.

07:34PM ICONOS DEL CELULOIDE DESPUÉS DE LA TORMENTA Japón / Drama / 2016 / T: 1: 57 / ESTRENO Dir: Hirokazu Koreeda (Hirokazu Kore-eda) Int: Hiroshi Abe, Kirin Kiki, Yôko Sinopsis: A pesar de haber empezado una prometedora carrera de escritor, Ryota va de desilusión en desilusión. Se ha divorciado de Kyoko y gasta todo el dinero que gana como detective privado apostando en las carreras, por lo que finalmente no puede pagar la pensión alimentaria de su hijo de 11 años, Shingo. Ahora Ryota intenta ganarse nuevamente la confianza de sus seres queridos y formar parte de la vida de su hijo. La situación no parece fácil, pero un día un tifón obliga a toda la familia a pasar una noche juntos. . . Tema: La Familia Premios: 2016: Festival de Cannes: Sección “Un Certain Regard”