Cartelera de la TV Cubana

09:00AM CINE DEL RECUERDO COMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS” rating 5, 3% “How to lose a guy in 10 days” título original Clasificación: CA-5 Lenguaje de adultos EE. UU. / comedia romántica / Ficción / 2003 / subt. esp. / reposición C 3290-91 / T: 1: 51 Intérpretes: Kate Hudson, Matthew McConaughey, Adam Goldberg Director: Donald Petrie Sinopsis: (Basado en el libro de Michele Alexander y Jeannie Long) . Una periodista debe concluir un artículo sobre la forma en que las mujeres pierden a los hombres, basándose en experiencias propias. Consigue un enamorado y sólo resta alejarlo en 10 días. Entre tanto el supuesto enamorado apostó al director de la agencia publicitaria donde trabaja, que puede conquistar el amor de una mujer en el mismo plazo. Valores: humanismo, responsabilidad Tema: el amor no se rige por apuestas