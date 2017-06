La directora española Icíar Bollaín, quien participa en la Muestra de Cine Español La Habana 2017, confirmó que dirigirá una película inspirada en la vida del célebre bailarín cubano Carlos Acosta, y su rodaje comenzará este mismo año en Cuba.

De acuerdo con la realizadora, el guionista escocés Paul Laverty, dos veces ganador de la Palma de Oro de Cannes y habitual escritor de los filmes de Ken Loach, elaboró el guión para el largometraje a partir del libro autobiográfico del bailarín, No way home, pero la cinta no será un biopic.

La película va a estar articulada en torno a la relación de Carlos y su padre, que fue muy fuerte, muy especial, reflejará la vida del bailarín pero el eje central será la relación de un padre y un hijo, adelantó la directora a Prensa Latina.

Aparecerán sucesos que no están en el libro de Acosta y obviará otros que sí se encuentran, precisó para subrayar la intención de no reflejar una obra eminentemente biográfica.

Bollaín, reconocida por la Academia de Cine de su país con un Goya en 2003, se plantea un largometraje sobre una personalidad en tres etapas: niñez, juventud, madurez, esta última interpretada por el propio Acosta, pues ahondará en el presente del director de su propia compañía en La Habana.

También dará cuenta de su desarrollo como bailarín contemporáneo, y para las otras etapas la cineasta se encuentra en proceso de casting.

Según la directora, en la producción se unirán entidades de España, Francia, Alemania, Reino Unido y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (Icaic).

Acosta fue estrella del Royal Ballet de Londres hasta su retiro de los grandes clásicos en 2015, año en el que el Círculo de Críticos de Reino Unido le concedió el Premio Nacional de Danza en reconocimiento a sus logros durante toda una vida dedicada a ese arte.

En Cuba, además ostenta el Premio Nacional de Danza, mientras en Reino Unido tiene el título de Sir, concedido en 2014, al recibir la condecoración de Comandante del Imperio Británico.

Actualmente Acosta se dedica a dirigir y bailar en su propia compañía, fundada en La Habana, en abril de 2016. (PL)