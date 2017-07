Cartelera de la TV Cubana

10:56AM CINE EN CASA LA BELLA Y LA BESTIA (LA BELLE ET LA BÊTE) (BEAUTY AND THE BEAST) FRANCIA / DRAMA FANTÁSTICO ROMÁNTICO / 1946 / DIR: JEAN COCTEAU INT: JEAN MARAIS, JOSETTE DAY, MILA PARÉLY Érase una vez un mercader arruinado que vivía con su hijo Ludovic y sus tres hijas. Dos de ellas, Felicie y Adelaide, son seres egoístas que explotan a su hermana pequeña Bella. Un día, el padre se pierde en el bosque y llega hasta un castillo. Allí encuentra una preciosa rosa y decide cogerla para Bella, entonces aparece el señor del castillo que le impondrá un duro castigo por su osadía.