Transcurría el 13 de julio de 1985 cuando las ciudades de Londres y Filadelfia fueron sedes simultaneas del festival Live Aid, una iniciativa que reunió a lo más valioso del género con el fin de recaudar dinero para luchar contra la hambruna que aún azota a parte importante del continente africano.

El cantante, compositor, actor y activista político irlandés, Bob Geldof fue el actor intelectual del proyecto que poco a poco reunió a importantes artistas de todo el mundo sensibilizados con la apremiante situación de países como Etiopía y Somalia, muy afectados por conflictos bélicos, y la falta de alimentos y agua potable.

En poco tiempo, se concretó el Live Aid, un show de más de 16 horas que reunió a decenas de miles de fanáticos del rock, n´ roll en los estadios Wembley, Inglaterra, y John F. Kennedy, Estados Unidos, y fue transmitido por televisión para una audiencia de más de mil millones de personas alrededor del globo.

Al llamado de Geldof contestaron leyendas del género como Paul McCartney, Eric Clapton, David Bowie, Phil Collins, Bob Dylan, Neil Young, Billy Joel, Carlos Santana, Elton John, Sting, Steve Wonder, Tina Turner, y una joven Madonna, que ya entonces daba que hablar.

El cartel lo completaron bandas de culto que redondearon el evento hasta hoy calificado como el mayor concierto en vivo en la historia de la música.

Legiones de rockeros se deleitaron con las actuaciones de Black Sabbath, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Queen, The Who, Duran Duran, Scopions, U2, Judas Priest, Status Quo, The Beach Boys y The Pretenders, entre otras formaciones.

El resultado fue trascendental, fueron recaudados más de 100 millones de dólares y la historia de la música incorporó otro hito que derivó en el Día Mundial del Rock, una fecha que desde entonces se celebra cada 13 de julio en todo el mundo.

Antes del Live Aid

Aseguran que la idea de Geldof de organizar un gran concierto que recaudara dinero para ayudar al llamado Continente Negro nació de una iniciativa similar del cantante estadounidense Harry Belafonte que luego se concretó con la mundialmente conocida canción We Are The World y su video clip.

La producción de la ambiciosa empresa que reunió a 45 artistas recayó en los hombros del ingenioso Quincy Jones, y el texto del famoso tema fue escrito a cuatro manos por Michael Jackson y Lionel Richie.

A finales de enero de 1985, en la ciudad de Los Ángeles, se reunieron los convocados para la grabación que salió al mercado el 7 de marzo acuñada por el sello Columbia Records.

La entrega se completó con el audiovisual y el disco que reunió a estrellas de la música como Ray Charles, Harry Belafonte, Kenny Rogers, Lionel Richie, Al Jarreau, Diana Ross, Paul Simon, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Dionne Warwick, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Willie Nelson y Bruce Springsteen.

We are the world se convirtió entonces en una suerte de declaración de principios en la que se mostraba cuánto puede hacer el arte por las causas más nobles del mundo, además de un éxito comercial que sentó precedentes para proyectos similares.

Los beneficios, unos 50 millones de dólares, fueron donados por Columbia Records, y la entrega se alzó con sendos premios Grammy en los apartados Canción del año y Disco del año.

Apenas cuatro meses después millones en todo el mundo disfrutaron del Live Aid, desde Londres y Filadelfia el rock también hizo lo suyo por África.