A cargo de la REDACCIÓN DIGITAL

Doña Carilda. Así hay que llamarla. O mejor, Señora Poesía, por ese don tan particular –muchas veces polémico- de descubrir el lirismo de todo lo que nos rodea, o de sentimientos tan excelsos como el amor.

Nacida en fecha tan distante como el 6 de julio de 1922, ha tenido una vida intensa, tanto, que su paso por la literatura cubana –y mundial, ¿por qué no?- y por la vida de esta Isla siempre será recordado.

De su extensa obra seleccionamos en esta oportunidad sus décimas dedicadas al eterno Comandante en Jefe de la Revolución cubana.

CANTO A FIDEL

No voy a nombrar a Oriente,

no voy a nombrar la Sierra,

no voy a nombrar la guerra

–penosa luz diferente–,

no voy a nombrar la frente,

la frente sin un cordel,

la frente para el laurel,

la frente de plomo y uvas,

voy a nombrar toda Cuba,

voy a nombrar a Fidel.

Ese que para en la tierra

aunque la Luna le hinca,

ése de sangre que brinca

y esperanza que se aferra;

ése clavel en la guerra,

ése que en valor se baña,

ése que allá en la montaña

es un tigre repetido

y dondequiera ha crecido

como si fuese de caña.

Ese Fidel insurrecto

respetado por las piñas,

novio de todas las niñas

que tienen el sueño recto.

Ese Fidel –sol directo

sobre el café y las palmeras–;

ese Fidel con ojeras,

vigilante en el Turquino

como un ciclón repentino,

como un montón de banderas.

Por su insomnio y sus pesares,

por su puño que no veis,

por su amor al veintiséis,

por todos sus malestares,

por su paso entre espinares

de tarde y de madrugada,

por la sangre del Moncada

y por la lágrima aquella

que habrá dejado una estrella

en su pupila guardada.

Por el botón sin coser

que le falta sobre el pecho,

por su barba, por su lecho

sin sábana ni mujer

y hasta por su amanecer

con gallos tibios de horror,

yo empuño también mi honor

y le sigo a la batalla

con este verso que estalla

como granada de amor.

Gracias por ser de verdad,

gracias por hacemos hombres,

gracias por cuidar los nombres

que tiene la libertad…

Gracias por tu dignidad,

gracias por tu rifle fiel,

por tu pluma y tu papel,

por tu ingle de varón.

Gracias por tu corazón,

¡Gracias por todo, Fidel!

Carilda Oliver Labra, poetisa matancera, Cuba.

5 de marzo de 1957