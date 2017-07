Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS LA BELLA Y LA BESTIA TÍTULO ORIGINAL: THE BEAUTY AND THE BEAST 1991 / DRAMA ROMÁNTICO / 89 MIN. / REP. / DOB. DIRECTOR: KIRKE WISE Y GARY TROUSDALE REPARTO: ANIMACIÓN Una hermosa joven llamada Bella acepta alojarse en un castillo con una bestia a cambio de la libertad de su padre. La bestia es, en realidad, un príncipe encantado. Para romper el hechizo, deberá ganarse el amor de una preciosa dama antes de que caiga el último pétalo de una rosa encantada. Premios 1991: 2 Oscars: Mejor banda sonora original, canción original. 6 nominaciones 1991: 3 Globos de oro: Película comedia o musical, bso, canción. 4 nominaciones 1992: 2 nominaciones BAFTA: Mejor banda sonora original y efectos visuales 1991: National Board of Review (NBR) : Premio especial a mejor película animada 1991: Sindicato de Productores (PGA) : Nom. a Mejor pel. . Contenidos: Estación animados: Princesa Sofía Estación saber: Por qué crecemos Estación cine: La bella y la bestia Estación animados: Tren Thomas y sus amigos (La aventura de Emily) Estación animados: Princesa Sofía Estación saber: Por qué crecemos Estación cine: La bella y la bestia Estación animados: Tren Thomas y sus amigos (La aventura de Emily)