Cartelera de la TV Cubana

02:00PM PENSANDO EN 3D Rogue One: Una historia de la Guerra de las Galaxias. Rogue One: A Star Wars Story. Título original 2016 / 133 min. / Est. Unidos / Avent. Esp. / est. TV / dob. Director: Gareth Edwards Reparto: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Riz Ahmed, Wen Jiang, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Forest Whitaker, Valene Kane, Guy Henry, Alistair Petrie, Genevieve O’Reilly, Jimmy Smits, Daniel Mays, Jonathan Aris, Ben Daniels, Ian McElhinney, Spencer Wilding Sinopsis: El Imperio Galáctico ha terminado de construir el arma más poderosa de todas, la Estrella de la muerte, pero un grupo de rebeldes decide realizar una misión de muy alto riesgo: robar los planos de dicha estación antes de que entre en operaciones, mientras se enfrentan también al poderoso Lord Sith conocido como Darth Vader, discípulo del despiadado Emperador Palpatine. Film ambientado entre los episodios III y IV de Star Wars. Premios 2016: Premios Oscar: Nomi. a mejor sonido y efect. visuales 2016: Premios BAFTA: 2 nom. , inc. Mejores efecto. esp. Tema: La influencia de Star Wars. Filme: Rogue One: A Star Wars Story Fragmento de Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back Fragmento de La Fortaleza Escondida Fragmento de Star Wars Episode VI – Return of The Jedi Trailer de ¨Rogue One¨ Material: Rogue One Una Historia de Star Wars Locaciones Material: Rogue One Una Historia de Star Wars K-2so