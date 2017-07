Cartelera de la TV Cubana

05:00PM Flash Musical. Mozart In The Jungle (I) : Mozart in the Jungle es una serie de televisión producida por Amazon Studios y ganadora de dos Globos de Oro (Mejor actor en una serie de TV – Comedia a Gael García Bernal; y Mejor serie de TV – Comedia) . La historia está basada en las memorias Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music, escritas en 2005 por la oboísta Blair Tindall sobre su carrera profesional en Nueva York, tocando en diversos conciertos de alto nivel con la Orquesta Filarmónica de Nueva York y orquestas de shows de Broadway. El reparto está compuesto tiene como protagónico a Gael García Bernal como ‘Rodrigo’, una versión ficticia del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. cap. 1 y 2 de la primera temporada de Mozart in the jungle.