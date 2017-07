Cartelera de la TV Cubana

09:00PM CINTA NEGRA: CAMPEÓN DE CAMPEONES (Best of the Best) EEU. / Acción / 1989 / T: 1: 37 / ESTRENO Dir: Robert Radler Int: Eric Roberts, Phillip Rhee, James Earl Jones Sinopsis: Un equipo formado por los mejores deportistas de los Estados Unidos debe competir en nombre de su país en la fase final del campeonato del mundo de kárate que se celebra en Las Vegas. Su principal contrincante es Corea. Dentro del equipo americano está Alex Grady, un luchador casi retirado por culpa de una lesión, y Tommy Lee, a quien atormenta el recuerdo de su hermano que murió luchando contra su próximo rival coreano. A pesar de todo, Alex, Tommy y el resto del equipo intentaran ganar el título mundial.