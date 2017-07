Cartelera de la TV Cubana

11:00AM DON QUIJOTE DE LA LACTEA “Wey” o “Güey” origen azteca “Don quijote de no Manches”

02:00PM PENSANDO EN 3D Perdido y encontrado Lost & Found. Título original 2016 / 90 min. / Est. Unidos / Avent. / Subt. Esp. / Est. TV Director: Joseph Itaya Reparto: Justin Kelly, Benjamin Stockham, Celeste Desjardins, Jason Patric, Cary Elwes, Greg Bryk, Kim Selby, Matt Connors, Robert B. Kennedy, Catherine McNally, Deaven Brooks, Harry Houston Sinopsis: Después de romper las reglas, dos adolescentes, Andy Walton (Justin Kelly) es enviado a vivir con un tío que, misteriosamente, la gente que nunca le dijo a su padre. Un hermano más joven, que sentía una aventura en el viaje, pidiendo a participar. A continuación, han llegado a una isla misteriosa. Pulua los que lleven el nombre de su familia, donde se enteraron de que su abuelo es el famoso descifrador de códigos que han acumulado riqueza que es más que suficiente, pero ha desaparecido sin dejar ningún registro de su riqueza. Completamiento: Tema: La familia unida Filme: Perdido y encontrado Spot Salvemos a la familia Corto La familia (el vídeo más conmovedor que he visto) Fragmento de la película La boda de Rachel Fragmento de la película “Los chicos están bien” Fragmento de la película “Los descendientes” Fragmento de la película “La joya de la familia”. Fragmento de la película “El gran pez”. Spot sobre el cambio de horario Fragmento del concierto Ibeyi Video clip River Frag. del corto de 15 seg de Miguel Angá Díaz Tocando Material los orishas conocen a las gemelas de Ibeyi Fragmento video clip los Orishas isla bella Tráiler la película Fragmento video clip Despacito Video clip No me doy por vencido Video clip ¨Súbeme la radio¨ Swett Lizzy project Trabajo sobre visita Ray a mzllo