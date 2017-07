Cartelera de la TV Cubana

02:30PM BANDA ANCHA Wikipedia, la creación colaborativo y la guerra de robots informáticos. La existencia de una obra colaborativa en un mundo caracterizado por los intereses particulares es algo q asombra por igual a todos los q utilizan WIKIPEDIA para evacuar todo tipo de dudas, aun cuando no faltan quienes -con más o menos razón- se cuestionan la veracidad o precisión de muchos de los contenidos, pues una elaboración de tamañas dimensiones resulta complicada de “fiscalizar” y ha de tomarse como tal.

03:45PM DETRÁS DE LA ACCIÓN LA ANTICIPACIÓN. Invitado: Jorge Molina. ¿Cómo logra un director sembrar pequeños detalles que involucren al espectador y que lo hagan sentir partícipe de la obra? La anticipación es esa semilla que le hace creer a quien disfruta de la obra que ya sabe lo que va a pasar, aunque muchas veces se equivoque. Sobre este particular un realizador nos dará su visión y nos contará de cómo la usa en su obra.

05:45PM SOLO TU CORAZÓN LO SABE Autoestima. Consejos prácticos para ser feliz y desarrollar una autoestima adecuada. Historia de Ator, la diosa egipcia del amor y la alegría. Talento: Diván y Leoni Torres / Me equivoqué. Disco: 05

12:37AM TELECINE MIÉRCOLES DE CENIZA (ASH WEDNESDAY) DVD-5253 E. UNIDOS / THRILLER / REP. / 2001 / 1. 38 MIN. DIRECCIÓN: EDWARD BURNS INTÉRPRETES: EDWARD BURNS, ELIJAH WOOD Y ROSARIO DAWSON La acción se desarrolla en el barrio neoyorquino de “Hell’s Kitchen” durante el “Miércoles de Ceniza” del año 1980. Sean Sullivan asesinado en una vendetta tres años atrás reaparece. Francis, el hermano de Sean, recibe la información de que su hermano está vivo y ha regresado; no obstante, también los vecinos del barrio se enteran y allí, la violencia y la delación son moneda corriente.