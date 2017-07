Cartelera de la TV Cubana

09:22AM MINICINEMA THE DOG WHO SAVED SUMMER (EL PERRO QUE SALVÓ EL VERANO) AÑO : 2015 PAÍS: ESTADOS UNIDOS DIRECTOR: SEAN OLSON GÉNERO: COMEDIA, FAMILIAR, ANIMALES Parece que por fin llegan las vacaciones de verano, pero no en la casa de los Bannister. Cuando su querido perro Zeus destroza una fiesta, la abuela sugiere que le lleven a una escuela de obediencia. La situación además comienza a empeorar cuando el dueño de Zeus se enfrenta con el absurdo instructor mientras Zeus se las apaña para dejar cada una de las lecciones.