Cartelera de la TV Cubana

11:41AM CINEMA JOVEN EL REY MONO, LA LEYENDA COMIENZA (THE MONKEY KING THE LEGEND BEGINS) (XI YOU JI ZHI SUN WU KONG SAN DA BAI GU JINGAKA) CHINA / FANTÁSTICO / 2016 / T: 1: 58 / ESTRENO DIR: CHEANG POU-SOI INT: AARON KWOK, GONG LI, FENG SHAOFENG, LAW CHUNG HIM, KELLY CHEN En la dinastía Tang, Xuanzang un sacerdote es enviado hacia el oeste para recuperar las escrituras sagradas del budismo. Durante el camino, Xuanzang libera por accidente a Sun Wukong, el Rey Mono, encarcelado hace 500 años. El vigor y el poder del Rey Mono son conocidos por todos. En ningún caso, él se someterá a un sacerdote. Sin embargo, en un frágil equilibrio, el Rey Mono luchará junto a Xuanzang. Será una pelea para encontrar la búsqueda de la verdad y para hacer reinar la paz.