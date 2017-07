El músico y compositor británico Ringo Starr estrenó hoy We’re on the road again, primer sencillo de su nuevo álbum de estudio titulado Give more love, que verá la luz el 15 de septiembre.

Para la publicación del tema en canal Vevo de YouTube, Starr se hizo acompañar en el bajo por el también exBeatle Paul McCartney, así como por los guitarristas Joe Walsh, de los Eagles, Edgar Winter y Steve Lukather, de Toto y coautor del tema.

Junto al sencillo que da nombre a la placa ya son dos, de un total de 10, las canciones develadas y que se incluirán en el decimonoveno trabajo de estudio del ex batería de los Fab Four.

Para la placa, que saldrá a la venta en formato digital, CD y vinilo, el oriundo de Liverpool contará además con la colaboración de artistas como Peter Frampton, Richard Marx, Glen Ballard, Dave Stewart, Don Was y Timothy B. Schmit.

Esta es la primera producción discográfica de Starr desde 2015, cuando sacó Postcards from Paradise, y la misma fue grabada en el estudio de su propia casa de Los Ángeles.

El también actor inició su carrera en solitario luego de la desintegración de The Beatles; en 1989 creó la Ringo Starr & His All Starr Band, proyecto con el cual grabó ocho álbumes y aún organiza giras.