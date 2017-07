El cantautor estadounidense Kenny Rogers ofrecerá un concierto el 25 de octubre en Nashville, Estados Unidos, con el que pondrá punto final a varias décadas de carrera artística, destacan hoy medios especializados.

Durante la presentación en el Bridgestone Arena de esa ciudad, el cantante de música country actuará junto a figuras de la talla de Dolly Parton, con quien colaboró en numerosas ocasiones y compartió el éxito del tema Islands in The Stream.

Rogers declaró en una entrevista con la revista Rolling Stones, que el recital supondrá la despedida a más de seis décadas de carrera, marcada por grandes éxitos como The Gambler y Just Dropped In.

El cantante de 78 años señaló que su movilidad se ha vuelto algo extraña y que no le gusta salir al escenario y tener que disculparse, por lo que piensa que es hora de detenerse.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo día 21, fecha en la que comenzará su gira de despedida con un concierto en Las Vegas, para luego recorrer varias ciudades estadounidenses.

En el periplo Rogers ofrecerá 18 recitales en los que compartirá escenario con otros intérpretes del género pop y country, entre ellos Little Big Town, Jamey Johnson, Elle King y Alison Krauss.

Kenneth Ray Rogers, conocido como Kenny Rogers, a lo largo de su carrera ha grabado más de una treintena de álbumes y obtenido importantes premios, entre ellos un Grammy en la categoría Mejor Interpretación Vocal Country Masculina por el tema Lucille.

También se desempeñó como actor y productor musical y colaboró con reconocidos músicos de la escena internacional. (PL).