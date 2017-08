Por ANA ESTHER ZULUETA

Foto: RODOLFO BLANCO CUÉ

Paulo Fernández Gallo, afamado artista cubano, calificó hoy de excelente su gira por Cuba, y destacó la gran acogida del público en las plazas del país, y el respaldo de las organizaciones políticas, RTV Comercial y los gobiernos provinciales.

No hemos tenido casi descanso, pero nos ha dado mucha energía el cariño, alegría, respeto y admiración de la gente, aseguró “El sofocador de la Salsa”, como se le reconoce en el mundo artístico, quien consideró excepcionales los conciertos en Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Bayamo, en la provincia de Granma.

El municipio especial no se queda atrás, apuntó el autor de A ritmo de festival, tema que identifica el Verano 2017, quien tras una ausencia de casi 10 años regresó al territorio en compañía de parte de los concursante del proyecto Sonando en Cuba en su segunda edición.

La plaza bailable La Mecánica, con capacidad para 50 mil personas, resultó insuficiente para que los locales movieran sus caderas al compás de reconocidos temas como Te deseo suerte, Te boté y Up and down.

A propósito de la presencia de Rosa María Moret, Yordano Brito, Yorán Cruz y Adriel López, frutos de Sonando en Cuba, Paulo FG aludió a la amplia repercusión nacional e internacional del proyecto televisivo el cual sirvió para que la dirección Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas le solicitará la canción tema para este verano.

Compuse A ritmo de festival para compartirla con los muchachos del proyecto, emprendimos desde el dos de julio la gira en saludo al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, para celebrar los 25 años de Pablo FG y su élite y la promoción de estos jóvenes talentos del proyecto en su segunda edición, apuntó.

Entre los planes inmediatos figuran Sonando en Cuba en su tercera edición ya iniciado, concluimos el 11 de agosto venidero la gira nacional en La Habana, antes de que finalice el actual año debe salir el fonograma Paulo FG y su élite y estamos preparando una gira internacional con todos los integrantes del proyecto televisivo. (ACN).